Vellezzo Bellini (Pavia), 11 giugno 2019 - L'auto è finita in un canale d'irrigazione e il suo corpo è stato trovato ormai privo di vita. Un uomo di 78 anni, residente a Milano, è morto così, oggi pomeriggio, alla frazione Giovenzano di Vellezzo Bellini. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto. Mancava poco alle 16.30 quando è stato lanciato l'allarme al 112 per un'Alfa MiTo, di colore rosso, finita in un fossato di derivazione del Naviglio. E' successo in una traversa sterrata della via Alzaia, la strada parallela all'ex Statale 35 "dei Giovi", dall'altra parte del Naviglio

A chiedere aiuto è stato un altro uomo, 46enne anche lui milanese, che è uscito dall'automobile indenne e avrebbe estratto il 78enne dall'abitacolo solo parzialmente invaso dall'acqua. La vittima potrebbe essere stata colta da un malore piuttosto che essere annegata nella poca acqua del canale entrata nell'auto. Da una prima ricostruzione, ancora frammentaria anche per le versioni un po' contradditorie, forse solo per lo spavento, fornite dall'unico testimone oculare, sembrerebbe che l'auto possa essere finita nel canale mentre si stava rimettendo in movimento dopo essersi fermata all'imbocco della stradina che costeggia il fossato. L'Areu ha inviato sul posto l'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

