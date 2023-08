Certosa di Pavia, cade dallo scooter sull’ex Statale 35 dei Giovi: morto 53enne

Certosa di Pavia (Pavia), 8 agosto 2023 - Tragiche conseguenze per la caduta dallo scooter. Un uomo di 53 anni, residente a Pavia, è morto al Policlinico San Matteo alcune ore dopo il ricovero d'urgenza per l'incidente stradale. Era in sella al suo Yamaha TMax sull'ex statale 35 "dei Giovi", procedendo in direzione di Milano, dopo il centro abitato ma ancora nel territorio comunale di Certosa di Pavia, all'altezza dell'incrocio per Torriano.

Erano da poco passate le 8 e mezza di oggi, martedì 8 agosto, quando sono stati richiesti i soccorsi per la caduta dallo scooter e dalla Centrale operativa dell'Areu sono state inviate sul posto sia l'auto medica, con il rianimatore a bordo, che l'ambulanza della Croce Verde Pavese, che ha poi trasportato il ferito, in codice rosso, al pronto soccorso del San Matteo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polstrada di Pavia.

Le cause e la dinamica sono ancora in fase d'accertamento, ma dalla prima ricostruzione si è trattato di una caduta autonoma, senza altri mezzi coinvolti. Le conseguenze sono state gravissime per il 53enne pavese, che una volta arrivato in ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'addome, per lesioni interne che gli sono però state letali e nonostante gli sforzi fatti per salvargli la vita i medici hanno dovuto constatare il decesso.