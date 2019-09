Pavia, 17 settembre 2019 – Ha perso la vita schiantandosi contro il muro laterale del municipio, in via Scopoli. Morto sul colpo il ragazzo 26enne, R.T. residente a Pavia in viale Lodi, che era alla guida di una Mazda cabrio. Ferito in modo serio ma non in pericolo di vita un coetaneo che viaggiava con lui.

L’incidente è successo poco prima delle 4 di notte. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia della Polstrada di Pavia. Questa mattina è stato poi effettuato un sopralluogo anche dalla Polizia locale del Comune di Pavia. In base alla prima ricostruzione della dinamica, la Mazda arrivava dalla piazza del municipio ed è andata a sbattere contro il muro a sinistra, in corrispondenza della sporgenza del primo palazzo a fianco del municipio. Proprio all’imbocco di via Scopoli, come anche più avanti vicino all’Orto botanico, sono stati di recente realizzati attraversamenti pedonali sopraelevati con dossi dissuasori, proprio per rallentare forzatamente la velocità delle auto. Dossi molto alti, che se presi a velocità troppo elevata possono far perdere il controllo del mezzo, come probabilmente accaduto al 26enne morto sulla sua Bmw.