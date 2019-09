Pavia, 21 settembre 2019 - Ha urtato il guard rail ed è caduto dalla moto. E poi la sua Harley Davidson, strisciando sull'asfalto, è finita contro una Peugeot che arrivava dall'opposto senso di marcia. Il motociclista, 48enne, è stato trovato incosciente e trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polstrada, col supporto della polizia locale del Comune di Pavia per l'assistenza viabilistica (lunghe code si sono subito formate in entrambe le direzioni).

L'incidente è successo verso le 16.30 dopo lo svincolo di uscita dalla Tangenziale sulla ex Statale 35 dei Giovi: il motociclista procedeva in direzione di Borgarello e Certosa. Proprio sul rettilineo poco prima del Cassinino, dove era stato rimosso l'autovelox del Comune, provocando una petizione di residenti che ha ottenuto dalla Provincia la promessa di rimetterlo in funzione, probabilmente da novembre.