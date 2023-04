Incidente sul lavoro a Corana: cade dal tetto del capannone, grave muratore 36enne

Corana (Pavia), 22 aprile 2023 - Incidente sul lavoro in un capannone: muratore cade dal tetto.

L'uomo, 36enne di nazionalità marocchina, dipendente di impresa edile, era al lavoro sul tetto del capannone, nella zona industriale di Corana, in via Giovanni Minoli. E' precipitato da un'altezza di circa 10 metri, nella tarda mattinata di oggi, sabato 22 aprile, poco prima delle 11.30. Le cause e la ricostruzione dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte degli ispettori dell'Ats di Pavia, competenti per gli incidenti sul lavoro.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Voghera e i vigili del fuoco, oltre ai soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa dell'Areu, chiamati dai colleghi del muratore che lo hanno visto cadere e hanno lanciato subito l'allarme al 112. Il muratore è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, dov'è stato poi ricoverato con prognosi riservata cautelativa, ma non in pericolo di vita.

Un incidente comunque dalle gravi conseguenze, come purtroppo ne accadono spesso proprio nel settore dell'edilizia. La caduta potrebbe essere stata causata da improvviso cedimento del tetto sul quale non a caso era in corso l'intervento di manutenzione, ma deve essere accertato se il muratore stesse lavorando nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e individuare eventuali responsabilità dell'accaduto.