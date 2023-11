Incidente in un cantiere. Precipita da un’impalcatura. Grave muratore di 57 anni

È precipitato da un’impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere per la costruzione di villette. Da ieri mattina è ricoverato all’ospedale di Cremona un muratore 57enne di origine tunisina che cadendo da un’altezza di circa tre metri ha riportato diverse fratture al bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo era impegnato in via Berlinguer dove si stanno realizzando delle nuove abitazioni, quando poco dopo le 8,30 è caduto.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro di Ats e i carabinieri della stazione di Casorate, oltre all’elisoccorso che ha trasportato l’operaio a Cremona dove è arrivato in codice giallo. Nei primi nove mesi dell’anno in provincia di Pavia si sono registrati due infortuni mortali sul lavoro, entrambi nel settore dell’edilizia. Sono stati, invece, 5.766 complessivamente gli incidenti registrati nel corso del 2022.

A Pieranica, nel Cremasco, un altro incidente martedì pomeriggio intorno alle 16. Vittima un agricoltore di 73 anni. Era su un muletto e stava spostando un contenitore da mille litri quando si è accorto che il cubo non era ben sistemato sulle forche del muletto. È sceso per metterlo a posto ma a quel punto il contenitore è caduto a terra, ha rimbalzato e ha colpito l’uomo, facendogli perdere l’equilibrio e gettandolo a terra. Nella caduta l’agricoltore ha sbattuto pesantemente la nuca, restando svenuto al suolo fino all’arrivo dei soccorsi.