Incidente e pestaggio Inchiodati dai video: giovani violenti nei guai

di Pier Giorgio Ruggeri

Inchiodati dalle telecamere, riconosciuti e denunciati. Sono finiti nei guai i due ragazzi, uno del posto e l’altro della zona di Treviglio, entrambi di 22 anni che, con un amico, hanno danneggiato l’auto e poi pestato a sangue un automobilista di 61 anni residente in paese, reo di aver toccato con lo specchietto laterale destro della propria auto – mentre percorreva una via del paese – uno di loro che stava camminando sulla strada, giù dal marciapiede. L’incidente e il successive pestaggio sono accaduti il mese scorso, la sera della domenica 26 febbraio.

Quella sera il 61enne con la propria auto stava rientrando a casa quando, del tutto involontariamente, aveva toccato con lo specchietto retrovisore destro un ragazzo che passeggiava lungo sulla carreggiata, giù dal marciapiede. L’uomo si è subito fermato per sincerarsi delle condizioni del ragazzo, che non ha riportato alcun danno, e per scusarsi. Ma non ha fatto neppure in tempo a scendere dalla macchina che è stato aggredito a calci e pugni dai due compagni del giovane.

Un’aggressione tanto violenta che un calcio ha rotto due dita di una mano al conducente, che l’aveva protesa fuori dall’abitacolo per parare uno dei colpi. A quel punto il 61enne, vista la mala parata, ha fatto in tempo a ingranare la retromarcia e a fuggire, inseguito da quelle furie. Una volta in salvo, l’uomo ha chiamato i carabinieri per denunciare l’accaduto e poi si è recato in Pronto soccorso dove è stato medicato e infine dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini dei militari di Vailate sono scattate subito. I carabinieri sono andati a controllare le immagini registrate dalle varie telecamere che ci sono in zona e hanno visto l’arrivo in paese di uno dei tre ragazzi, quello residente nella zona di Treviglio, a bordo della propria auto. Quindi l’hanno notato incontrarsi con gli altri due e poi, dopo il pestaggio, andarsene sempre con la stessa auto.

Dalla targa della vettura i militari sono risaliti al proprietario e hanno poi identificato tutti i protagonisti della folle serata. Una volta individuati i nomi dei giovani, i due responsabili del pestaggio sono stati denunciati per lesioni, violenza privata, minacce e danneggiamento.