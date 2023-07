Incidente sulla autostrada A7 tra Groppello e Casei Gerola: 5 ragazzi feriti

Pavia, 9 luglio 2023 – Cinque giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa notte, verso l'una, sull'autostrada A7 Milano-Genova lungo la carreggiata diretta al capoluogo ligure, nel tratto pavese compreso tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia.

Il trasporto in ospedale

Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118 che hanno trasportato le due ragazze di 19 e 20 anni e i tre ragazzi di 21, 22 e 28 anni agli ospedali San Matteo di Pavia, Civile di Alessandria e all'Humanitas di Rozzano in provincia di Milano.

Nessuno grave

Sono stati tutti giudicati in codice giallo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi incidentati. Deve ancora essere accertata l'esatta dinamica dell'incidente.

Fiorano al Serio

Sempre nella notte a Fiorano al Serio, in provincia di Bergamo, un’auto è uscita di strada mentre percorreva la strada Provinciale della Valle Seriana. Le due donne, una di 55 e l’altra di 56 anni, sono rimaste ferite gravemente, ma non sono in pericolo di vita.