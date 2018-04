Casei Gerola, 19 aprile 2018 - Un'anziana di 86 anni è stata portata con l'elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale di Alessandria, dopo un incidente lungo l'autostrada A7 tra Gropello Cairoli e Casei Gerola che si è verificato oggi. Coinvolte anche altre sei persone: sono state portate al policlinico San Matteo di Pavia e all'ospedale di Voghera con ferite più lievi. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si sarebbe verificato un tamponamento tra tre auto lungo la corsia sud in direzione Genova. Si è verificato qualche rallentamento della circolazione a causa dei rilievi e della messa in sicurezza dell'area dopo lo schianto, le code hanno raggiunto i tre chilometri.