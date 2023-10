Incidente a Garlasco, auto finisce contro il palo della corrente elettrica: tre ragazzi in ospedale

Garlasco (Pavia), 29 ottobre 2023 – Tre giovani, due di 23 e uno di 22 anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa notte a Garlasco, in Lomellina.

Erano circa le 4.45 quando l'auto sulla quale viaggiavano i tre si è schiantata contro un palo della corrente elettrica. Sono subito intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso i tre ragazzi e li hanno trasportati al Policlinico San Matteo: sono attualmente sotto osservazione, ma nessuno di loro sembra in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza del tratto stradale e anche del palo della luce. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.