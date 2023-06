Incidente a Castelleone, 38enne finisce contro auto parcheggiata, ricoverata in codice giallo

Incidente domenica intorno alle 21 a Castelleone, in via Garibaldi. Una Punto condotta da una 38enne del borgo è finita contro un’auto parcheggiata sulla sua destra e poi si è ribaltata in mezzo alla strada. Nel sinistro la conducente ha riportato ferite di una certa gravità ed è stata trasportata all’ospedale di Crema. Sul posto sono stati fatti arrivare subito i soccorsi. Il personale di un’ambulanza della Croce Verde si è occupato della donna ferita e poi sono arrivati i vigili del fuoco di Crema per mettere in sicurezza l’auto e i carabinieri per i rilievi. La donna è stata tolta dalla sua auto finita a ruote all’aria e stabilizzata in ambulanza. Ha riportato ferite di una certa gravità ma non è in pericolo di vita ed è stata ricoverata in reparto in codice giallo. Non è escluso che l’origine del sinistro sia un malore della conducente.

P.G.R.