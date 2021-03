Vigevano (Pavia) - Hanno fatto rientro a casa nella giornata di oggi gli inquilini, circa una trentina di persone, del condominio di proprietà dell'Aler di via Foscolo nelle cui cantine, ieri sera, si è sviluppato un incendio. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di propagarsi ma un denso fumo si è diffuso in tutti gli appartamenti: nove persone sono state trasportate all'ospedale per accertamenti. Nessuna versa in condizioni preoccupanti. Questa mattina, a seguito dell'ultimo sopralluogo, i vigili del fuoco hanno confermato l'agibilità della palazzina che è stata sorvegliata per tutta la notta da una pattuglia della polizia locale. Ancora in corso le verifiche per accertare l'esatta causa del rogo.

