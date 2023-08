Incendio trattore a Tromello: nessun ferito

È da attribuire con tutta probabilità ad una causa accidentale il principio di incendio che, nel pomeriggio di lunedì, ha interessato un mezzo agricolo che si trovava nelle campagne del territorio di Tromello ai confini con quello di San Giorgio. L’allarme è stato dato da qualcuno che ha visto del fumo sprigionarsi dal trattore. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Garlasco, i più vicini per territorio, che si sono occupati dell’intervento. La prima preoccupazione è stata quella di accertarsi che non ci fossero persone coinvolte e, una volta avuta conferma di questo, hanno potuto dedicarsi all’estinzione delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza del mezzo agricolo. Il danno subìto dal trattore è in fase di definizione. U.Z.