Sannazzaro de Burgundi (Pavia), 7 agosto 2020 - Incendio questa mattina al ristorante Garibaldi in via Cavour a Sannazzaro de Burgundi. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, sembra che il rogo abbia avuto origine dalla friggitrice. Una causa accidentale quindi.

Subito è stato lanciato l'allarme, per fortuna al momento dell'accaduto non c'erano molte persone nel locale. L'incendio è stato presto domato dalle squadre del comando dei vigili del fuoco di Pavia e dal distaccamento Volontario di Mede. Le fiamme sono state confinate nella cucina, che ha subito alcuni danni. Il fumo ha raggiunto la sala da pranzo ma per fortuna senza provocare gravi conseguenze alla struttura del ristorante.