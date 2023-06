Incendio doloso di una Lancia Y, indagini dei Carabinieri per risalire ai responsabili

Data alle fiamme, forse dopo essere stata usata per commettere qualche reato, ma in un altro territorio. I carabinieri hanno avviato indagini sull’incendio, con tutta probabilità doloso, di una Lancia Y nella notte tra sabato e domenica a Monticelli Pavese. I vigili del fuoco non hanno potuto far molto perché quando è stato lanciato l’allarme il veicolo era già avvolto dal fuoco che lo ha distrutto, come nelle intenzioni di chi ha appiccato l’incendio, forse con qualche sostanza accelerante. L’auto era senza la targa e i carabinieri stanno cercando di risalire all’ultimo proprietario in base al numero del telaio, per scoprire così se l’utilitaria sia stata rubata e dove, con il sospetto che possano averla usata per commettere qualche colpo per poi abbandonarla e distruggerla per non lasciare tracce.

S.Z.