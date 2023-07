Incendio a due passi dalle case "Rogo nel deposito, che paura"

di Stefano Zanette

ARENA PO (Pavia)

"Non ci può essere un capannone così proprio a fianco delle abitazioni, loro non abitano lì, noi sì. Se il fuoco avesse raggiunto i barattoli di vernice sotto la tenda nel cortile, cosa sarebbe successo"? I residenti in via Stradagrande, in località Ripaldina ad Arena Po, ieri mattina hanno avuto paura. "Abbiamo sentito puzza di bruciato - racconta un’altra residente nella zona - visto le fiamme e la colonna di fumo nero. Sono uscita per scappare in auto ma non riuscivo a vedere dove andavo, da tanto ero spaventata non riuscivo neanche a mettere in moto la macchina per scappare". Erano le 10.30 circa quando è stato lanciato l’allarme per l’incendio al capannone e sul posto sono arrivati sia i vigili del fuoco che i carabinieri e anche due ambulanze con l’auto medica, per la prima riferita ipotesi che ci fosse anche una donna coinvolta. Per fortuna invece non ci sono stati né feriti dalle fiamme né intossicati dal fumo. L’incendio sarebbe stato provocato da causa accidentale, come avevano ipotizzato i residenti riferendo che le prime fiamme erano partite da un contatore nuovo, allacciato solo la scorsa settimana. Sta di fatto che il capannone è andato distrutto, ridotto a uno scheletro con il tetto crollato e solo i muri perimetrali ancora a reggere la struttura.

Le fiamme sono state infatti alimentate dal legno dei molti mobili vecchi che erano accatastati nel capannone usato come deposito e l’intervento dei vigili del fuoco è durato a lungo prima di riuscire ad avere la meglio sul rogo, che è stato comunque circoscritto al solo capannone. Ad andare a fuoco sarebbero stati dunque solo mobili vecchi, senza pericoli di inquinamento da sostanze pericolose come ipotizzato dai residenti nelle villette proprio a fianco del capannone. "Sotto quella tenda nel cortile - mostra una residente - c’è pieno di barattoli di vernice. Ma possono tenerli lì"? Spento l’incendio e scampato il pericolo, dovranno essere verificate le paure segnalate dai residenti, che certo non possono sapere né quali materiali vi fossero nel capannone né di quali autorizzazioni è in possesso la persona o la società che lo ha in uso. Al momento non sarebbero stati riscontrati illeciti penali.