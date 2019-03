Brallo di Pregola, 3 febbraio 2019 - Cinque incendi boschivi sono divampati in Oltrepo Pavese a partire dalle 7 circa di stamani. Sono stati intaccati boschi in località Tre passi a Menconico, Casa Matti a Romagnese, in frazione Sagliano a Varzi, a Brallo di Pregola e a Bagnaria.

Sul posto ci sono numerose squadre dei vigili del fuoco dalla provincia di Pavia e anche, in supporto, da quella di Piacenza, oltre al servizio antincendio della Comunità montana dell'Oltrepo Pavese. Sembra che i roghi siano divampati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Non ci sono al momento pericoli per i residenti, non è stato necessario procedere a evacuazioni. Il sospetto è che i roghi siano di origine dolosa, sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri forestali.