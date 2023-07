In ventisei dalle case famiglia ai luoghi di vacanza: Sos donazioni

Garantire anche alle persone con disabilità un periodo di vacanza. Con questo obiettivo Anffas Pavia onlus ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme per consentire ai ventisei ospiti di tre case famiglia dove vivono i figli dei loro soci di “staccare“ dalla vita di tutti i giorni e trasferirsi in alcune località per esplorare luoghi sconosciuti e creare nuove amicizie. Quest’anno i luoghi di vacanza individuati sono Garda (in provincia di Verona), dove alcuni disabili trascorreranno una settimana, e Lignano Sabbiadoro (Udine) dove andranno altri.

Ovviamente queste persone non possono andare in vacanza da sole, devono essere accompagnate da operatori e anche da alcuni volontari. Conti alla mano, una settimana di vacanza comporta un impegno di oltre 40mila euro che, per un’associazione di genitori, rappresenta uno sforzo economico gravoso.

Per raggiungere lo scopo, Anffas ha richiesto contributi alla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e presentato un progetto su un bando di Fondazione Comunitaria di Pavia. L’iniziative sarà finanziata previa raccolta fondi, partecipando al progetto “Questa è la vacanza per me, fatta apposta per me“.

Al momento su un obiettivo di 5mila euro sono stati raccolti 1.870 euro. Diverse le donazioni da 100 euro, tutte effettuate da persone che hanno voluto rimanere anonime.

