In tasca 30mila euro Incassati da donne che si fingono povere con figli minorenni

di Manuela Marziani

Indebita percezione di contributi a danno dello Stato e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, continuato e in concorso: sono queste le accuse mosse a quattro donne che si sarebbero impossessate di 30mila euro. L’assegno unico che recentemente ha sostituito gli assegni familiari, l’assegno di maternità e il reddito di emergenza, questi i contributi che le quattro persone di nazionalità serba e tedesca si sarebbero fatte versare senza averne titolo. Alle quattro donne, che fanno parte di un unico nucleo familiare residente a San Damiano al Colle, i carabinieri di Montù Beccaria sono arrivati ieri mattina, a conclusione di una laboriosa attività investigativa.

I militari hanno denunciato le quattro donne a piede libero. Hanno 28, 34, 35 e 66 anni, sono tutte libere di stato quindi senza un matrimonio. Dal 2021 e fino allo scorso gennaio avrebbero presentato in sede di certificazione delle attestazioni Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) ed Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), dichiarazioni mendaci in relazione alla composizione del nucleo familiare. Grazie a queste certificazioni sarebbero riuscite a ottenere i contributi statali che vengono erogati a sostegno delle famiglie con figli che hanno meno di 18 anni in una condizione economica non florida.

Dopo aver accertato i sostegni ottenuti dalle quattro donne, i militari hanno pure verificato attraverso l’Inps di Stradella le dichiarazioni presentate trovando conferma alle plurime difformità autocertificative degli anni 2021-2022 e 2023 da parte delle persone denunciate e pertanto sono state immediatamente bloccate le erogazioni dei fondi pubblici a favore delle donne nonché avviata la procedura di recupero dei crediti già elargiti nei loro confronti.