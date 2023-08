In piazza solo tre attività aperte Effetto “deserto” in centro città

di Manuela Marziani

Ferragosto, turista mio non ti conosco. Saracinesche quasi tutte abbassate e pochissime persone in giro per il centro in questi giorni di ponte di mezza estate. "Sembra che ci sia il lockdown come nel 2020" ha commentato qualche pavese attirandosi le ire degli esercenti che si sono voluti prendere una pausa dopo un anno di lavoro. Pagare un dipendente in un giorno di festa, infatti, costa molto e non tutti possono permetterselo. Non a caso in piazza della Vittoria di tutte le attività soltanto tre erano rimaste aperte. Anche i bar che storicamente rimangono aperti pure nei giorni di festa, avevano abbassato la saracinesca. "Sono rimasto aperto e ho lavorato perché la maggior parte dei bar del centro erano chiusi - ha detto Fabrizio Moroni del Civico 12 di piazza della Vittoria -, anche una pizzeria di piazza della Vittoria era chiusa. Il 30% degli avventori non era italiano, era inglese o spagnolo". Diversa la situazione sul fiume, dove i locali erano pieni e non mancavano i turisti stranieri in cerca di un po’ di fresco. "I turisti non sono mancati neppure a Ferragosto - hanno raccontato all’ufficio di promozione turistica -. Molti sono stati gli stranieri, spagnoli in modo particolare, mentre prima del 15 abbiamo avuto diversi francesi, tedeschi e olandesi, magari pellegrini che stanno percorrendo la Via Francigena o la Via degli Abati". Con il castello chiuso, gli operatori dell’ufficio turistico hanno consigliato ai visitatori di andare alla scoperta di chiese come San Michele.

Secondo alcune analisi negli alberghi e strutture di Pavia in questa estate si contano 340 presenze al giorno, 124mila totali nel 2022, un quarto delle presenze registrate in provincia (483mila) con un aumento del 6%. "Anche gli alberghi hanno chiuso a Ferragosto a Pavia" ha criticato una residente. Una ventina, invece, le famiglie che hanno chiesto informazioni all’ufficio turistico. L’Oltrepò invece secondo i dati regionali, ha dimostrato fascino con gli hotel in collina che hanno registrato tassi di occupazione tra il 40-50%. A Vigevano, stando alla piattaforma Epolis, nel 2022 le presenze registrate nelle 68 strutture ricettive cittadine sono state 44.207 in aumento rispetto al 2021 ma in diminuzione rispetto al 2019 allorché furono 46.136 nelle 53 strutture attive. Mediamente un turista trascorre due notti in albergo in agosto e la provenienza dei visitatori è soprattutto lombarda, mentre la presenza straniera nella città ducale è piuttosto bassa e sono in modo particolare gli americani arrivati per motivi di lavoro.