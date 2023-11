In piazza Ducale 3.500 coperte

Le vetrine di alcuni negozi si sono già colorate, domani toccherà a piazza Ducale: ci saranno 3.500 coperte realizzate con morbidi quadrati colorati, che potranno essere acquistate per sostenere il progetto Ada-Aiuto alle donne per l’autonomia di Kore, centro antiviolenza di Vigevano e Lomellina. L’idea è di Viva Vittoria, progetto nato nel 2015 da alcune imprenditrici contro la violenza sulle donne. "Nel momento in cui ogni donna capisce il proprio valore - spiega l’associazione - diventa artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in sé e nella società. Come strumento per concretizzare il progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione". Ogni coperta è stata realizzata da sette persone e i quadrati sono stati uniti da un filo rosso.

E domenica i giovani uomini della squadra di basket giocheranno con una maglia speciale contro la violenza sulle donne, poi entreranno nelle scuole per un progetto educativo. M.M.