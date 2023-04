In mille hanno sfilato per sensibilizzare sul tema dell’autismo

Sono state circa mille le persone che domenica hanno partecipato, a Codogno, alla terza marcia per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo. Tutti indossavano pettorine o qualcosa di azzurro. Dopo il ritrovo alla cooperativa “Amicizia“, in via Cavallotti, prima organizzatrice della manifestazione, sostenuta anche dal Comune, hanno camminato un’ora con il sottofondo delle canzoni della banda di Maleo. La parte successiva della riuscita manifestazione, ideata per far conoscere la malattia, è stata vissuta al parco Zinghetto. Sono intervenute autorità locali e gli assessori regionali Guido Guidesi ed Elena Lucchini. Non è mancata una golosa merenda donata dagli sponsor, seguita all’inaugurazione di una panchina azzurra offerta da un’azienda. "La Regione – ha affermato l’assessore regionale Lucchini – è sensibile al tema. Faremo il possibile per continuare a implementare ciò che si sta facendo per la disabilità, cercando di raggiungere tutti". P.A.