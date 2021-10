Morta dopo tre giorni di coma etilico. Questa è stata la tragica fine di una donna di 33 anni, la cui lotta tra la vita e la morte si è conclusa oggi nel reparto Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia. La donna residente a Portalbera sabato era stata a casa di un amico a Broni. Lì avevano trascorso un pomeriggio a base di superalcolici e lei si era sentita male. L'amico aveva subito chiamato il 118. Sul posto era arrivata un'ambulanza, che l'aveva trasportata d'urgenza in ospedale. Al San Matteo, la 33enne è arrivata probabilmente già in coma etilico. I numerosi tentativi di riportare i suoi parametri vitali alla normalità non sono purtroppo serviti a niente e oggi è stato constatato il decesso della donna.

