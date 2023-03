In città a tutto gas Scatta il giro di vite Pattuglie in 5 strade

Proseguono i controlli della polizia locale di Pavia nei confronti degli automobilisti che non rispettano il limite di velocità. Da ieri al 5 marzo le pattuglie saranno in via Folperti, viale Lodi, sulla Vigentina, in via Lardirago e viale Brambilla. Come accade da settimane l’assessorato comunica in quali arterie si concentreranno i controlli, ma non si può sapere se i vigili saranno presenti al mattino o al pomeriggio. L’impegno rientra nel giro di vite dopo la morte del ciclista Daniele Marchi.