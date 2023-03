In cantina 44 chili di hascisc Arrestato un cinquantenne dopo un controllo stradale

di Stefano Zanette

In quattro borsoni, nascosti in cantina, teneva oltre 44 chili di hascisc, in panetti da mezzo chilo l’uno. M.C., 48 anni, di Voghera, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, portato nel carcere di Torre del Gallo in attesa dell’udienza di convalida, prevista per oggi.

L’arresto con sequestro di droga è stato reso noto ieri dalla Procura di Pavia. L’uomo era stato fermato lunedì per un normale controllo stradale dalla guardia di finanza, sulla Statale che da Pavia porta a Voghera.

"Alla richiesta dei militari dei documenti e su cosa trasportasse, l’uomo – spiega la nota della Procura – si mostrava piuttosto nervoso e agitato, per cui i militari procedevano a una perquisizione d’iniziativa del mezzo".

A bordo dell’auto i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Pavia hanno trovato circa 5 grammi di cocaina, suddivisa in 16 dosi, e 239 grammi di hascisc, in 3 panetti. Il conducente è stato anche trovato in possesso di circa mille euro in contanti, per i quali non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile, considerando che è risultato nullatenente. Ipotizzando che i soldi potessero essere il guadagno di un’attività di spaccio, suffragata dalla droga trovata in auto, è scattata la perquisizione dell’abitazione.

Nei borsoni tenuti in cantina è stata trovata l’altra droga, per un quantitativo che lascia ipotizzare un ruolo non solo di spacciatore al dettaglio ma probabilmente anche di intermediario, forse fornitore di medio livello nella catena dello spaccio. Tutti aspetti che devono ancora essere approfonditi dalle indagini in corso, che certo non si fermano con l’arresto in flagranza, anche se su questo la Procura e la guardia di finanza mantengono il consueto stretto riserbo.