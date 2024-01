In bici con la figlia di tre anni. Investiti da una vettura

Un altro incidente ai danni di un ciclista, questa volta pure con la figlioletta sul seggiolino. Ieri verso le 7.30 in via Olevano una Ford Ka ha investito la bicicletta con in sella il papà 42enne che accompagnava la bimba di 3 anni all’asilo. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati dall’ambulanza in codice giallo al Pronto soccorso del San Matteo. Non hanno riportato conseguenze gravi. Sono stati sottoposti agli accertamenti clinici per valutare l’entità delle lesioni, che sembrerebbero comunque limitate a pochi giorni di prognosi per entrambi. Altri accertamenti tecnici sono invece in corso da parte dei vigili della Polizia locale, intervenuti per i rilievi sul posto, ascoltando anche la testimonianza dell’automobilista coivolto, che si è fermato e ha subito attivato i soccorsi.

L’incidente è successo nel primo tratto di via Olevano più vicino a piazzale San Giuseppe, nei pressi dell’incrocio con via Erminio Rossi. Un’arteria sempre trafficata, un punto abbastanza stretto, senza pista ciclabile. A conferma della pericolosità di molte strade cittadine per chi le percorre in bicicletta.

S.Z.