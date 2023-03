In auto urta un passante Botte da lui e dagli amici

Picchiato da tre giovani con calci e pugni. È successo in via Tanzi Montebello, vittima un 67enne che ha dovuto fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dopo essere stato malmenato. Stando alla ricostruzione dei carabinieri della Stazione di Pandino, il 67enne procedendo a velocità ridotta avrebbe urtato con la propria utilitaria uno dei tre giovani, che stavano camminando a bordo strada. Pur non avendo il ragazzo riportato ferite, fra i tre e il pensionato che si era fermato per accertarsi di quel che era successo è nata una discussione, sfociata ben presto in rissa con il 67enne ad avere la peggio. La furia dei tre non si è limitata al rivale, ma a farne le spese è stata anche l’auto del malcapitato che è stata presa a calci. Quando i tre se ne sono andati la vittima ha chiamato un’ambulanza e quando i soccorritori sono arrivati sono stati avvertiti i carabinieri che però in via Tanzi Montebello non hanno trovato nessuno. Ora i militari stanno vagliando le riprese delle telecamere per rintracciare gli aggressori.

P.G.R.