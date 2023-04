In auto uccide runner Arrestato

Erano le 7,30 ieri quando la Mercedes Clk guidata dal 45enne di origini straniere residente nel Pavese al confine con il Lodigiano ha travolto un runner nel Reggiano, facendone volare il corpo oltre la recinzione di un cortile privato. Un testimone ha riferito che l’auto sbandava, prima dell’impatto. Il conducente è stato quindi arrestato per omicidio stradale.

Paolo Guidetti, 56 anni, correva a piedi lungo l’ex Statale 63, tra Zurco e Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. A lungo artigiano, Guidetti ieri è stato soccorso dall’ambulanza della Pubblica assistenza locale. E pure i vigili del fuoco sono accorsi per mettere in sicurezza la vettura finita fuori strada, distrutta dopo aver percorso un tratto di fossato per diverse decine di metri. I soccorsi si sono concentrati sul pedone investito. Ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sentito anche un testimone: "Ho notato la Mercedes dietro di me, che per un lungo tratto tendeva a sbandare. Poi mi ha sorpassato. Subito dopo un grosso polverone e il corpo del pedone che è volato oltre la recinzione, nel cortile di una casa". E aggiunge: "Il conducente della Mercedes è uscito da solo dall’auto ma barcollava, era in stato di choc. Non si rendeva conto di quanto era accaduto".

L’automobilista pavese è stato portato al Pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi non gravi e dimesso in poche ore. A quel punto è stato preso in consegna dai carabinieri, che lo hanno dichiarato in arresto per omicidio stradale.