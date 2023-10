Il vescovo Sanguineti in visita alla struttura che assiste i piccoli malati Ieri il vescovo di Pavia ha visitato Agal, associazione che si occupa di bambini oncologici. Per sostenere i costi dell'accoglienza, è stato lanciato il concorso "Un disegno per Agal", aperto ai ragazzi fino a 14 anni. I disegni dovranno essere inviati entro il 29 ottobre.