Il tempio del basket vigevanese Giù la Carducci, ecco il Palasport

di Umberto Zanichelli

È stato ed è il tempio del basket vigevanese. Lì la squadra ducale conquistò la serie A2 e poi per una stagione addirittura l’A1 a fine anni Settanta. E lì, esattamente trent’anni dopo, ha ottenuto una nuova storica promozione nel gotha della palla a spicchi. Al suo interno sono cresciute generazioni di vigevanesi innamorati del basket, prima come giocatori poi come appassionati sostenitori. Tra quelle pareti e quella volta a cupola, com’era tipica dei palasport dell’epoca, si è dipanato anche il cammino in serie A del volley cittadino. E poi migliaia di manifestazioni di ogni tipo.

Adesso però quella che per i più agé è sempre “la Carducci“ perché sorge in quella via, da molti anni intitolata a Giulio Basletta, vigevanese, vincitore di una medaglia d’oro e una di bronzo alle Olimpiadi di Amsterdam 1928 e Parigi 1924, sta per scomparire. La sua demolizione, per far posto a un impianti che avrà una capienza di un migliaio di spettatori e che sarà il secondo in città dopo il Palasport di via Cappuccini, rientra nel progetto di rigenerazione urbana che cambierà il volto dell’area compresa tra piazza Vittorio Veneto, le scuole Regina Margherita e via Carducci appunto, nel cuore del centro cittadino.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un parcheggio interrato e il restauro delle facciate della scuola. Il nuovo Palasport avrà il tetto concavo e un ampio utilizzo del vetro. L’edificio si comporrà di due blocchi, uno di base che fungerà da zoccolo di attestazione e uno che si svilupperà in verticale per slanciare la volumetria. L’ingresso principale sarà collocato all’angolo tra via Carducci e via de Bastici e immetterà direttamente a livello del campo, circondato sui tre lati da blocchi che ospiteranno gli spogliatoi, i servizi igienici e altri spazi di servizio. Agli spogliatoi si potrà accedere anche da un secondo ingresso, affacciato sul cortile interno.

Nella nuova struttura troveranno posto un bar e la sede della società sportiva che potrà usufruire di un ingresso separato affacciato su via Carducci. Il piano di rigenerazione, che prevede anche la realizzazione di un parcheggio interrato da 37 posti, comporta l’investimento di 9 milioni. I cantieri apriranno entro l’estate.