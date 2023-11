Il Teatro di mutuo soccorso porta in scena le storie di ferite

Il corpo delle donne e il suo potenziale generativo di vita e bellezza, anche di fronte alle difficoltà, sarà al centro della mostra prevista per le 10,30 di domani nel salone Teresiano. Torna Teatro di mutuo soccorso, compagnia di Playback Theatre formata da un gruppo dell’associazione Antigone, che mette in scena le emozioni del pubblico, e lo fa per celebrare il potere trasformativo e curativo dell’arte.

La collaborazione di Antigone con la biblioteca universitaria ha generato, negli scorsi due anni, la nascita delle biblioteche del Mac Oncologico e dell’oncologia medica della Maugeri di Pavia (nel 2021 Antigone e la biblioteca universitaria di Pavia avevano proposto di assistere a uno spettacolo portando un libro e ne sono arrivati più di 800) perché le parole curano, offrendo sostegno e conforto anche nella convivenza con una malattia e coi lunghi percorsi di cura necessari per affrontarla.

Quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i linguaggi del teatro, della narrazione e del body painting diventano strumenti per trasformare una ferita, del corpo o dell’anima. Al centro ci sarà il corpo delle donne trasformato dalla malattia, come un tumore al seno, ma che hanno trovato il modo di trasformarsi come camaleonti. Insieme alla performance teatrale, chi avrà una storia di ferita potrà raccontarla aiutando altre donne a superare le difficoltà.

Accanto a questo ci sarà la mostra di arte contemporanea di Anna Maria Mazzini, che esporrà i magnifici quadri realizzati dipingendo il corpo di ventisei donne operate al seno, che hanno partecipato al progetto di body painting. L’ingresso è libero. Al termine è previsto un piccolo rinfresco offerto dal Girasole di Travacò Siccomario. M.M.