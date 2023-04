Il sindaco non fa dietrofront: l’autovelox della discordia resterà

Nessuna marcia indietro. L’ “autovelox delle polemiche“ collocato lungo via Lomellina, il tratto della provinciale che scorre accanto all’abitato e lungo il quale è stato imposto il limite di velocità di 50 chilometri orari, non verrà toccato. E questo nonostante le polemiche, molte, e l’azione dell’opposizione, che ha lanciato una petizione per chiedere l’innalzamento del limite ad almeno 70 chilometri orari. "Il nostro unico obiettivo è garantire la sicurezza degli utenti della strada – ripete il sindaco Antonio Costantino (foto) –. Non entro nel merito degli aspetti tecnici, che non mi competono, ma la scelta è stata condivisa con la Provincia. Valuteremo invece le proposte di Forza Italia di disattivare il velox negli orari di punta, di prevedere forme di rateizzazione delle multe e più segnaletica". Quest’ultimo aspetto verrà potenziato non appena sarà licenziato il bilancio. "I cartelli sono già a nostro avviso sufficienti – conclude – ma non c’è preclusione ad aggiungerne. U.Z.