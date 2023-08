Pavia, il sindaco estromette assessore e consigliere

Colpo di scena in Giunta. Con una decisione drastica ma non inaspettata il sindaco Antonio Costantino ha revocato le deleghe alla Cultura e alla Biblioteca all’assessore Helena Bologna e ha inoltre escluso dalla maggioranza la consigliera Mara Fabrini che aveva appena ufficializzato il passaggio a Forza Italia, lasciando la civica sostenuta da FdI. L’assessore Bologna, in particolare, stava tenendo un atteggiamento non sempre allineato e non erano mancati scambi di opinioni anche decisi col sindaco. La decisione di Costantino deriva dalla richiesta del gruppo di maggioranza “Futuro Insieme“ di chiarire la posizione delle due consigliere, che si sono dichiarate parte della maggioranza ma che hanno manifestato contrasto con le scelte dell’Esecutivo. "L’astensione al voto sul bilancio preventivo è stato un segnale che non potevo ignorare", spiega Costantino.