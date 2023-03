Il sequestro da record Carico di hashish dalla Spagna Trovati altri chili nel deposito

di Stefano Zanette

"Una piacevole sorpresa". Così il responsabile per le emergenze del Comitato provinciale della Croce Rossa di Pavia, Gian Luca Vicini, commenta la donazione ricevuta dai carabinieri di Stradella: 17 tonnellate di patate e 2 tonnellate di cipolle. Tutte le verdure che nascondevano i 1.250 chili di hashish sequestrati lo scorso 16 marzo sull’autoarticolato proveniente dalla Spagna e approdato nel capannone appositamente affittato a Redavalle. L’operazione antidroga, che aveva portato al maxi sequestro e a tre arresti in flagranza, ha avuto infatti un duplice sviluppo, reso noto dai carabinieri con comunicato stampa diramato ieri mattina. Nei giorni scorsi gli stessi militari della Compagnia di Stradella, eseguendo ulteriore attività d’indagine e nello specifico spostando degli automezzi che erano all’interno del capannone, hanno rinvenuto altra droga, circa 10 chili di hashish "occultati abilmente all’interno di alcuni tombini - come spiegato nella nota dei carabinieri - ubicati nelle pertinenze del citato capannone ed ispezionati abilmente dai militari operanti". Altra droga che si aggiunge ai complessivi 1.395 chili di hashish, per un valore di vendita al dettaglio stimato in circa 11 milioni di euro, già sequestrati nell’intera attività di indagine. Sotto sequestro erano finite anche le patate e le cipolle che sul camion nascondevano l’illecito carico.

Ma, prima che gli alimenti si deteriorassero, ottenuta l’autorizzazione dall’autorità giudiziaria, tutte le 19 tonnellate di verdure sono state consegnate al Comitato provinciale Cri di Pavia, tramite il Comitato Croce Rossa di Stradella. L’ingente donazione è già stata redistribuita a diversi Comitati Cri della provincia e in parte anche a quello regionale, per essere destinato alle attività socio assistenziali dei diversi enti beneficiari. "Ringraziamo l’Arma per la sensibilità nei nostri confronti - dice ancora Gian Luca Vicini - frutto di una collaborazione a 360 gradi che abbiamo sul territorio, dall’assistenza al poligono ai corsi per l’uso dei defibrillatori. Si è trattato di un quantitativo eccezionale per una donazione, erano 10 bancali di patate e due bancali di cipolle, ma siamo attrezzati anche con autocarri".