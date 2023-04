Il ponte della Francigena chiuso per... rimpallo

È chiuso da gennaio nonostante rappresenti la porta di accesso alla Via Francigena. La questione sta diventando un caso perché è in atto un rimpallo tra Comune ed Est-Sesia su chi debba aprire il portafoglio. A decidere la chiusura era stato il sindaco del centro lomellino a cause del grave deterioramento del manufatto.

Non solo. A marzo sempre il primo cittadino Giuseppe Cirronis aveva firmato un provvedimento con cui obbligava l’associazione Est-Sesia, ritenuta la proprietaria del bene, ad effettuare i lavori di consolidamento. Ma proprio l’Est-Sesia, sostenendo di non essere titolare del manufatto, si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale. Una situazione paradossale perché l’intervento, la sostituzione di alcuni parti in legno deteriorate per cui si ipotizza una spesa non superiore ai 5mila euro, potrebbe costare parecchio di più. Al momento a pagare dazio sono tre categorie: gli agricoltori, costretti a coprire distanze spropositate per avere accesso ai propri fondi; i cacciatori e i pescatori che frequentano le campagne e, ovviamente, i pellegrini che percorrono la Francigena. "Noi non possiamo intervenire su un bene che non ci appartiene – commenta Cirronis – Il ponte sul cavo Crocettone è stato realizzato nel 2009 da Est-Sesia, che stava sistemando la roggia. Per loro, siccome la richiesta era stata del Comune, siamo noi i proprietari. Ma il ponte poggia sulle sponde del Crocettone, che è loro".

Nel ricorso al Tar l’associazione evidenzia "un grave travisamento da parte del Comune" e vengono indicate una serie di altre incongruenze a supporto della richiesta di annullamento. A questo punto è necessario attendere il pronunciamento dei giudici, nel frattempo i pellegrini possono passare dalla ex Statale dei Cairoli.

Umberto Zanichelli