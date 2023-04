Il Po al minimo storico Contro l’emergenza progetto da 18 milioni

di Manuela Marziani

La portata del fiume più lungo d’Italia ha raggiunto il minimo storico per questo periodo, preoccupando non solo gli esperti ma anche la popolazione che vive nel bacino idrografico che si estende per quasi 90mila chilometri quadrati comprendendo otto regioni, la Provincia autonoma di Trento e parte del territorio francese e svizzero.

Le proiezioni per la stagione 2023 si annunciano peggiori del 2022 e le precipitazioni delle ultime settimane non consentiranno di recuperare il deficit idrico accumulato dall’anno scorso a oggi, mettendo a rischio soprattutto la produzione agricola (nel bacino ci sono oltre 3 milioni di ettari di superficie agricola utilizzabile) e quella idroelettrica (viene prodotto circa il 55% dell’energia idroelettrica italiana). "Chiaramente – sottolinea il segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Alessandro Bratti – gli eventi osservati negli ultimi vent’anni sono la diretta conseguenza dei cambiamenti climatici".

Quella che finora è stata trattata come un’emergenza, sarà invece la nuova realtà e questo richiederà l’adozione di strategie di adattamento di lungo periodo. Per questo è stato pensato il progetto Life Climax Po, che punta a una gestione climaticamente intelligente delle risorse idriche. Avviato ufficialmente il primo 1° febbraio e coordinato dall’Autorità di bacino distrettuale, il progetto punta a individuare strategie che consentano di aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici.

Tra le prime azioni del progetto che si sviluppa su 9 anni con un costo di quasi 18 milioni (oltre 2,5 finanziati dalla Regione), c’è la mobilitazione di interventi e finanziamenti complementari a sostegno di misure estese incentrate sulla rinaturalizzazione, la mitigazione e la prevenzione del rischio di alluvioni.

"In attesa di una nuova pianificazione, occorrerà gestire la stagione estiva nel migliore dei modi – conclude Bratti – E per farlo occorrerà il contributo di tutti. È sbagliato parlare di emergenza episodica, purtroppo la ciclicità degli eventi ci obbliga ad affrontare questi cambiamenti con una strategia più incisiva e in modo strutturale da diverse prospettive, con azioni integrate".