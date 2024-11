Il pavimento della classe si gonfia. Lezioni nell’aula di informatica

I lavori di ristrutturazione, in origine, avrebbero dovuto essere completati entro l’inizio di ottobre. Ma a un mese di distanza la situazione non è affatto migliorata e una classe della scuola dell’infanzia Santa Maria non ha ancora una classe definitiva. I bambini da settimane utilizzano l’aula di informatica. E l’attesa, da quello che si apprende, non sarà breve. La prossima scadenza è stata infatti fissata a inizio 2025. Il problema è nato dalla pavimentazione in linoleum che, a causa del riscaldamento del pavimento si è gonfiata generando delle bolle decisamente incompatibili con la presenza di bambini molto piccoli. Il Comune si era attivato con l’obiettivo di risolvere tutto durante il periodo estivo, nel quale la scuola è chiusa. Il cronoprogramma non è stato rispettato e l’aula, al contrario delle previsioni, non è stata resa disponibile. Così, dopo qualche esperimento, si è deciso per l’utilizzo dell’aula di informatica per le settimane che mancano alla fine dei lavori. U.Z.