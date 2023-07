Il parco naturalistico Horti Centomila visitatori nell’oasi alla scoperta delle opere d’arte

di Manuela Marziani

Un’oasi nel centro storico della città. Horti, il parco nel cuore di Pavia, riqualificato dal collegio Borromeo, dal suo recupero ha avuto quasi 100mila visitatori che oltre alle bellezze naturalistiche hanno potuto ammirare quelle artistiche. "Mi sembrava che in una città antica e segnata da un punto di vista storico – ha detto il rettore Alberto Lolli – mancasse l’apporto artistico. Il collegio ha sempre avuto un committente artistico, ma non aveva mai fatto nulla per l’arte moderna così ha iniziato a scrivere un percorso di arte moderna che mettesse al centro la dignità di ogni persona e la sacralità della vita". Il collegio universitario di merito più antico d’Italia ha riqualificato come spazio pubblico il parco in cui si intrecciano habitat naturali, arte contemporanea, riflessione culturale, impegno etico, equità e inclusione sociale. A pochi passi dal Ticino, l’area un tempo dedicata alla coltivazione di ortaglie e frutteti per gli alunni del collegio, aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 18 e in estate fino alle 21 (ingresso gratuito), è luogo di socialità, creatività e intreccio di saperi, nella convinzione che la bellezza abbia una forza redentrice e pedagogica.

Horti è un parco naturalistico, che grazie a nuovi percorsi d’acqua, aree a prato fiorito, l’impianto di migliaia di nuove piante e l’installazione di mangiatoie e nidi per uccelli, casette per insetti e arnie, racchiude diversi habitat naturali per salvaguardare la biodiversità. È un giardino dell’arte in cui sono esposte opere di alcuni interpreti significativi del nostro tempo, tra cui Arnaldo Pomodoro, Gianfranco Pardi, Mauro Staccioli e Luigi Mainolfi. Il parco accoglie anche opere site specific ed esposizioni temporanee.

"Il parco si sostiene grazie a fondazioni e a privati che hanno creduto in questa iniziativa – ha aggiunto il rettore Lolli –. Finita la fase iniziale di progetto, ci saranno delle raccolte fondi specifiche per andare avanti a promuovere cultura".