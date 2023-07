Il magazzino distrutto dall’incendio di lunedì era di un restauratore

L’incendio di lunedì mattina in via Stradagrande, in località Ripaldina di Arena Po, ha completamente distrutto il capannone di proprietà di un 40enne di nazionalità egiziana, residente a Milano, restauratore. Lo usava come deposito dei mobili da restaurare artigianalmente, ma è andato tutto distrutto. Formalmente le cause sono ancora in fase di accertamento, ma sarebbe stato escluso il dolo. Le fiamme hanno anche danneggiato, ma in modo lieve, la parete di un capannone attiguo, di proprietà di un 59enne di Arena Po. Il rogo non ha invece intaccato le vernici, che preoccupavano i residenti nelle vicine villette, custodite sotto il tendone in cortile tra i materiali dell’artigiano. S.Z.