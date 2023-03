Il giudici del Tar: il sindaco Ceffa e la Giunta restino al loro posto

Il sindaco Andrea Ceffa (nella foto) e i consiglieri rimangono al loro posto: respinta dal Tar la richiesta di sospensiva cautelare del provvedimento con cui l’allora prefetto Paola Mannella aveva ritenuto non valide le dimissioni del consigliere Riccardo Capelli (FdI), facendo scendere da 13 a 12 i rappresentanti dei cittadini che volevano far cadere la Giunta, numero insufficiente. Per il Tar la procedura di protocollo sulla lettera consegnata dal capogruppo FdI sarebbe incompleta. "Risulta che Capelli – scrivono i giudici – avesse revocato la delega alla presentazione delle proprie dimissioni in contemporanea con la presentazione delle dimissioni degli altri consiglieri comunali, in data anteriore alla ricezione del documento". Inoltre il Tar sottolinea come "l’opacità delle vicende giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti". Il caso dovrà essere affrontato in un’udienza di merito, forse anche davanti al Consiglio di Stato.

M.M.