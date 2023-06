Il futuro delle aziende dismesse Grimeca venduta per 2,8 milioni

di Pier Giorgio Ruggeri

Cambia la proprietà di due ex industrie dismesse da molti anni, 30 la prima e 15 la seconda. Nel giro di poche ore sia la vicenda della Midi di Offanengo, ex azienda di grissini cancellata da un incendio negli anni ‘90, sia quella della Grimeca di Crema chiusa dal 2008, hanno trovato una soluzione positiva.

La Grimeca, 33mila metri quadri di capannoni, è stata acquisita dalla Logiman di Crema, società che opera nel campo immobiliare, per 2,8 milioni. L’intenzione degli acquirenti è dismettere gli attuali capannoni e creare una zona di edilizia pregiata. In effetti la vicinanza al centro cittadino, pochi minuti a piedi, e nello stesso tempo la posizione in un quartiere ben servito pongono le basi per ritenere che l’operazione possa riservare soddisfazioni, anche se in città – neo sindaco è Fabio Bergamaschi – sono molte le abitazioni libere. Diverso il destino della Midi di Offanengo, dove l’area sarà riqualificata. Mancano ancora firma e ufficialità, ma lo stato della trattativa è avanzato.

La zona è passata da artigianale a commerciale e l’azienda che si propone per l’acquisto è la Ome, che ha ispirato la fiducia del Comune. Nell’accordo di acquisto dell’area c’è la definizione di un nuovo braccio di collegamento alla rotonda in prossimità della Chromavis per agevolare l’accesso alla zona. Verrà messo in sicurezza l’incrocio con via Brescia, dove è in fase di completamento la ciclabile che avrà passaggi dedicati all’ingresso degli utenti.

Un’ipotesi è quella di adibire gli spazi interni ad attività commerciali. Si vocifera che il supermercato Md possa essere interessato a trasferire lì la propria attività per risolvere l’annoso problema di scarico delle merci nel magazzino situato 500 metri più avanti e ritenuto poco sicuro.