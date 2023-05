Il fallimento della cantina Crac LaVersa, tre condanne

di Stefano Zanette

SANTA MARIA DELLA VERSA

Era il 21 luglio 2016 quando il terremoto in Val Versa sancì il naufragio del piano di salvataggio della storica cantina fondata nel 1905 con l’arresto da parte della Guardia di finanza dell’allora amministratore delegato Abele Lanzanova, 57enne di Brescia, accusato di bancarotta fraudolenta e auto riciclaggio. Oggi i vini La Versa sono nuovamente sul mercato grazie all’acquisizione del marchio da parte della cantina Terre d’Oltrepò. E poco meno di 7 anni dopo quel terremoto, ieri mattina in Tribunale a Pavia si è concluso il processo di primo grado con la condanna di Lanzanova a 6 anni e 6 mesi, altre due condanne e un’assoluzione chiesta dalla stessa accusa. Ovviamente si attendono le motivazioni della sentenza per l’eventuale ricorso in Appello. Nella precedente udienza, lo scorso 30 marzo, il pm Alberto Palermo aveva chiesto la condanna a 6 anni e 6 mesi per Lanzanova, la stessa pena per Fabrizio Cordini, milanese socio della La Versa International Financial Spa, un anno e 6 mesi per Davide Di Natale, bresciano amministratore di un’altra società accusato di aver emesso fatture false, infine l’assoluzione per il quarto imputato, Ezio Mutti, inizialmente accusato anche lui di aver emesso fatture fittizie per operazioni inesistenti. La sentenza, pronunciata ieri dal collegio presieduto dalla giudice Daniela Garlaschelli, ha appunto condannato Lanzanova alla pena richiesta dall’accusa, così come Di Natale. Per Cordini invece la condanna è diminuita a 5 anni, perché gli sono state "riconosciute le circostanze attenuanti generiche - come riferisce il dispositivo della sentenza - prevalenti sulle contestate aggravanti".

E Mutti è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato". Sia Lanzanova che Cordini sono stati condannati alle pene accessorie previste dalla legge fallimentare, per la durata della pena, e sono stati inoltre dichiarati "interdetti dai pubblici uffici in perpetuo". Per quel che riguarda i risarcimenti chiesti dal curatore fallimentare che si era costituito parte civile, quantificati in oltre un milione e 200mila euro come somme distratte nella bancarotta e un altro milione di euro di danni morali, per il momento è stato disposto per Lanzanova e Cordini il pagamento di una provvisionale di 500mila euro, condannando i tre imputati "al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede".