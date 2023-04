Il documento urbanistico Pgt, record di critiche

di Manuela Marziani

Che le critiche non mancassero era noto. Che le proposte dei cittadini fossero diverse da quelle dell’amministrazione comunale, anche. Ma che poi tutte quante venissero messe nero su bianco era un po’ meno scontato. Eppure è un numero record di osservazioni alla variante al piano di governo del territorio quello che è arrivato negli uffici del settore urbanistica del Comune. Saranno circa 3mila le proposte di modiche presentate, anche se un dato preciso lo si potrà conoscere solo a giugno. Si sono chiusi il 24 aprile, infatti, i termini per la presentazione delle proposte e ad oggi sono già 1.600 le richieste, ma quasi altrettante sono ancora da protocollare. Una valanga ben lontana dai circa 300 o 400 suggerimenti per apportare modifiche al documento urbanistico che solitamente pervengono.

Ma in questo caso Pavia si è organizzata e in tutti i quartieri del capoluogo si sono costituiti comitati che hanno studiato le carte e contestato gli interventi che si volevano realizzare. Consumo di suolo vergine soprattutto. Boschi e terreni che dovevano lasciare il posto a nuove case anche in edilizia convenzionata per venire incontro alle esigenze delle famiglie meno abbienti o studentati per dare una risposta a un numero sempre crescente di universitari. Contro questi interventi e alcune novità come il parco a cavallo che si pensava di realizzare alla Sora, i cittadini hanno puntato i piedi e sono riusciti ad ottenere la cancellazione del maneggio troppo vicino alle case. Non solo, il terreno di via Bonomi verrà destinato a area verde attrezzata per i bambini, non accoglierà una casa popolare. Per tutte le altre osservazioni ora l’assessorato all’urbanistica potrà accogliere, accogliere parzialmente o respingere le osservazioni. Gli enti quindi avranno più tempo per inviare i pareri tecnici poi le commissioni dovranno esaminare tutta l’enorme quantità di carta prima del passaggio in giunta e la discussione in Consiglio comunale in cui dovrà essere definitivamente approvata la nuova variante. Nel frattempo i comitati di cittadini faranno il punto sul lavoro svolto finora e che ha prodotto un’enorme quantità di documenti che non voleva paralizzare il lavoro dell’amministrazione, ma dare un contributo allo sviluppo della città.