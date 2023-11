Il Comune paga per non dire addio al dottore

Un impegno diretto dell’Amministrazione comunale per assicurare la permanenza dell’ambulatorio di medicina generale in paese. La Giunta ha deciso di erogare un contributo di 300 euro per lo spazio fruibile due volte alla settimana. A beneficiarne sarà la dottoressa Maria Vilar Palop, che utilizzerà il contributo per pagare l’affitto dell’ambulatorio nei pressi del municipio. "La presenza del medico di base – spiega il sindaco Francesco Garza – è un elemento imprescindibile per la nostra comunità e il nostro obiettivo era quello di mantenere attivo il servizio. In caso contrario la popolazione, in particolare la fascia più debole, sarebbe andata incontro a disagi molto consistenti, primo fra tutti raggiungere uno dei comuni limitrofi per consultare il medico".

Per la dottoressa sostenere l’affitto dell’ambulatorio stava diventando troppo gravoso. In caso avesse deciso di chiudere, il Comune avrebbe dovuto attivare una navetta per consentire agli anziani di raggiungere un altro medico, con un aggravio dei costi per le casse pubbliche e l’onere dell’organizzazione. Sino a non molti anni fa a Gravellona c’erano due medici di base. Uno era Franco Ratti, che fu anche sindaco per quasi trent’anni.

U.Z.