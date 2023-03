Il centro anti-violenza Kore Sempre più donne da aiutare Incontri oltre l’emergenza

di Umberto Zanichelli

I numeri non lasciano spazio all’ottimismo: lo scorso anno al centro antiviolenza Kore si sono rivolte 197 donne per avere sostegno nel percorso di contrasto alla violenza e di ripartenza. Nel 2021 erano state 167, l’anno prima 90 e 71 nel 2019. Da quando la struttura presieduta da Nicla Spezzati ha avviato l’attività, sono state seguite più di 800 donne. Pesanti, nell’analisi delle cifre, quelle riferite ai minori: nel 74% dei casi le donne assistite hanno figli sotto i 18 anni.

"È una escalation che non si ferma – osserva Spezzati –. Dall’inizio dell’anno sono già una ventina le donne che si sono rivolte al nostro centro, che si sommano a quelle che già seguiamo e il cui percorso si snoda su tempi lunghi". Proprio per mettere in primo piano Kore, non solo come struttura di sostegno ma anche come spazio di confronto e dibattito, nasce il progetto Never Perfect, che prevede una serie di appuntamenti distribuiti lungo la prossima settimana.

"Vorremmo si superasse l’idea che il centro antiviolenza sia una sorta di ospedale da campo dove si interviene in emergenza. È certamente questo – prosegue Spezzati – ma anche molto altro. Uno spazio di confronto e dialogo sulle tematiche che rappresentano il nostro impegno".

Così sono previsti incontri gratuti con la giornalista e scrittrice Jennifer Guerra e la scrittrice Marina Cuollo (5 marzo); la dottoressa Alessandra Kustermann e il professor Giulio Basoccu (11 marzo), la linguista Vera Gheno e lo scrittore Fabrizio Acanfora (12 marzo) oltre all’esposizione di opere di Lucia Ferrara, artista di fama internazionale, la cui mostra sarà inaugurata domani in Castello e che esplora l’universo femminile in termini di violenza ma anche di autenticità e genitorialità.