Il caso Thermal Ceramics: "Niente esternalizzazione. Assunzioni anziché tagli"

Accordo trovato e tensione allentata alla Thermal Ceramics, azienda di Casalpusterlengo del Gruppo Morgan. Martedì scorso i lavoratori avevano scioperato, su invito del sindacato Filctem Cgil, dopo la decisione dei vertici dello stabilimento di esternalizzare le mansioni di carico e scarico di materiali refrattari dai forni. Una sessantina di addetti avevano deciso di incrociare le braccia dopo che sei colleghi di una cooperativa erano entrati in fabbrica per sostenere un periodo di formazione e sostituire di fatto quattro operai. Solo poche settimane prima i contratti di sei lavoratori a tempo determinato non erano stati rinnovati: due si erano dimessi durante il precedente periodo di cassintegrazione e quattro, appunto, erano stati lasciati a casa.

I rappresentanti dei lavoratori avevano chiesto alla Thermal, in un primo momento, di ritirare il provvedimento di esternalizzazione ma l’azienda aveva risposto picche. Poi, dopo una mattinata di astensione dal lavoro, era arrivato un primo faccia a faccia che aveva rimandato l’approfondimento delle tematiche a un summit in Assolodi. Dal tavolo di confronto di giovedì è emersa la volontà di trovare un’intesa: e così è stato. Ieri mattina il sindacato ha indetto assemblee interne per informare i lavoratori sulle decisioni prese e in larga parte i 130 addetti hanno garantito il via libera all’accordo. Solo quattro si sono espressi per il no.

"Il patto tra le parti prevede alcuni punti messi nero su bianco – spiega Emanuele Caravello (Filctem Cgil) – Innanzitutto c’è stata la marcia indietro da parte dei vertici del sito sulla decisione di esternalizzare; poi gli addetti esterni delle cooperative entreranno in fabbrica solo per sei mesi, in caso di criticità del reperimento di forza lavoro. Inoltre le condizioni contrattuali di coloro che entreranno tramite cooperative saranno le medesime dei lavoratori Thermal e avranno una contrattazione di secondo livello. Infine si terranno incontri bimestrali per capire se poter assumere 15 o 20 lavoratori".

Per Caravello è stato importante l’impegno dei lavoratori che "hanno creduto che uniti si vince" e il ringraziamento è stato esteso ai rappresentanti delle Rsu Cristian Cattaneo e Luca Codazzi.