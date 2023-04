Il cammino di Sant’Agostino Pellegrini come 1.300 anni fa

di Manuela Marziani

PAVIA

Zaino in spalla, scarpe da ginnastica e stendardo in mano. Ieri mattina un gruppo di pellegrini è arrivato alla chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro dopo aver ripercorso il tragitto compiuto 1300 anni fa dalle spoglie di Sant’Agostino, vescovo di Ippona. Partiti il 18 marzo da Cagliari i viandanti hanno toccato Genova, Sampierdarena, Savignone, San Sebastiano Curone, Volpedo, Casei Gerola, Cava Manara e altre località prima di essere accolti dal priore dei Padri Agostiniani, padre Antonio Baldoni, dall’assessore al Turismo Roberta Marcone, dalla consigliera provinciale Maria Pia Taraso, dal presidente della Commissione cultura Roberto Tilocca e dal presidente del Comitato Pavia Città di Sant’Agostino Antonio Savini.

"Abbiamo fatto con grande piacere questa esperienza multiforme – hanno detto i pellegrini – arrivando in un luogo meraviglioso dopo aver percorso una Via del sale che devozionalmente e turisticamente ha tanto da dire. Ci siamo immamorati di questi territori". Ai pellegrini è stato consegnato il testimonium, il rosario e un libro sul cammino di Sant’Agostino. "Ricordare questo evento a distanza di 1300 anni – hanno aggiunto dal Comitato Pavia Città di Sant’Agostino – significa anzitutto rendere omaggio al grande santo e pensatore, padre della Chiesa, figura imprescindibile della cultura universale e ancora oggi di grande attualità. Ma è anche un avvenimento di straordinaria importanza che offre spunti di riflessione intellettuale e spirituale a una platea vastissima. Un percorso che offre occasioni interessanti di promozione di Pavia e della Lombardia". Per l’occasione il Circolo culturale sardo Logudoro ha programmato la presentazione di due libretti e di un opuscolo che riportano in italiano e in sardo gli avvenimenti relativi al trasferimento dei sacri resti del santo e della biografia di sant’Agostino.

Dopo la staffetta stasera alle 21 nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro sarà la volta dell’incontro “Attualità di Agostino. La città di Dio e la città dell’uomo“ con il filosofo Massimo Cacciari e il teologo Giuseppe Caruso, introdotti da Giovanni Gazzaneo. Domani alle 21 al cinema Politeama Alessandro Preziosi sarà presente alla proiezione del film “Sant’Agostino“ diretto da Christian Duguay, che vede il giovane Sant’Agostino interpretato prima da Preziosi poi, in età avanzata, da Franco Nero.