Il bilancio di previsione scommette sulle opere

Ultimo bilancio di previsione per la Giunta di centrodestra del sindaco Elia Delmiglio, visto che l’anno prossimo il Comune sarà chiamato alle urne per il rinnovo delle cariche amministrative. Il documento è stato varato in Giunta, sviscerato in Commissione bilancio e territorio e approderà in Consiglio comunale giovedì. Tra le opere pubbliche nuove per l’anno in corso, spiccano la riqualificazione dei portici di largo Casali, piazza del Popolo e via Garibaldi (200mila euro di spesa), la ristrutturazione di strade per 500mila euro, la messa in sicurezza dell’asilo nido di via de Gasperi (più di un milione) con l’aggiunta di altri investimenti, una decina di in tutto, per un totale di 540mila euro. Dopo l’estate si entrerà nel clima pre-elettorale e il sindaco Delmiglio, che si rimetterà in gioco per chiedere la riconferma agli elettori, dovrà vedersela con l’avversario della coalizione di centrosinistra che non ha ancora designato lo sfidante.

M.B.