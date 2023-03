I professionisti del raggiro Anziana cade nella truffa

di Stefano Zanette

A segno un’altra truffa, con il pretesto del finto incidente. La vittima, una donna di 85 anni che abita in via Istria a Vigevano, convinta di farlo per il bene della figlia, ha consegnato a un impostore due orologi preziosi e altri gioielli d’oro, per un bottino dal valore non ancora quantificato. E solo dopo alcune ore, nel pomeriggio, si è resa conto di essere stata raggirata ed è andata dai carabinieri a denunciare l’accaduto. Erano circa le 10 del mattino quando ha ricevuto una telefonata sull’utenza fissa di casa. Una voce maschile si è presentata come un rappresentante delle forze di polizia. L’uomo ha simulato di dover informare l’anziana di un grave incidente stradale causato dalla figlia, che in quel momento era trattenuta dalle stesse forze dell’ordine: per non peggiorare la situazione, avrebbe dovuto versare con un urgenza una somma di circa 6mila euro per risarcire immediatamente i danni e scongiurare così strascichi legali. E’ stato evidentemente molto convincente, facendo leva sulla preoccupazione della madre per le sorti della figlia. E mettendo fretta, per non lasciare alla vittima il tempo di rendersi conto dell’assurdità della richiesta o almeno di cercare di verificare provando a contattare la figlia.

Ovviamente la donna non aveva in casa in contanti la somma richiesta, ma il truffatore è stato anche in questo caso abile a tranquillizzarla, dicendole che andavano bene anche oggetti preziosi. E si sono così accordati per la consegna, con un incaricato che avrebbe aspettato l’anziana in strada. Così l’85enne ha racimolato tutto quello che di più prezioso aveva in casa, l’ha messo in una busta ed è uscita di casa, dove ha subito incontrato il complice del truffatore e gli ha consegnato tutto. Dopo qualche ora, non ricevendo notizie dalla figlia e riuscendo finalmente a contattarla, ha scoperto che non c’era stato alcun incidente e che si era trattato di una messinscena per portarle via gli oggetti preziosi. Una delle più diffuse tipologie di truffa, anche nella variante del finto avvocato. L’appello lanciato sempre dalle vere forze di polizia è quello di non credere a simili telefonate e avvisare il 112.