I lavori in viale Cremona Pendolari rimasti a piedi

di Manuela Marziani

Sono arrivati alla fermata dell’autobus alle prime ore del mattino per andare al lavoro come fanno sempre, ma sono rimasti a piedi. "Come facciamo con le persone che da Montebolone devono andare in centro?", avrebbero chiesto gli autisti di Autoguidovie quando sono stati informati della deviazione, informazione rimasta a uso interno. "Prendano un taxi", si sarebbero sentiti rispondere. Ma anche i taxi erano introvabili. Hanno avuto così un pessimo risveglio i residenti a Montebolone, imbufaliti contro la decisione di non far passare i mezzi pubblici da viale Cremona. A causa dei lavori di asfaltatura partiti sull’importante arteria, gli autobus erano stati deviati e la deviazione non comunicata.

"Grazie a un tamtam domenica sera ha cominciato a circolare la voce che nessun autobus urbano sarebbe passato l’indomani in viale Cremona, isolando così il quartiere San Pietro e Montebolone – ha scritto sul profilo Facebook il Comitato Bus Pavia – La prima fermata utile è Partigiani San Giovannino, non proprio dietro l’angolo, a 2,4 chilometri, ovvero 29 minuti a piedi se affrontati a passo spedito. Nessun avviso sul sito di Autoguidovie, nessun avviso sulla pagina web del Comune. Qualche sparuto avviso su alcune fermate e solo di soppressione. Anzi i bus, pur fermandosi al cimitero, recano ancora l’indicazione Montebolone, giusto per maggiore chiarezza. Come Comitato bus non crediamo servano altre parole, salvo evidenziare che gli autobus non circolano, ma le auto sì". "Se i pannelli informativi in città fossero funzionanti – ha detto l’ex assessore alla Mobilità Davide Lazzari – molto probabilmente l’informazione sarebbe stata veicolata meglio".

Dopo le 12 l’avviso è stato pubblicato anche sul sito di Autoguidovie. Sono state specificate le deviazioni delle linee urbane 3 e 3c ed è stata comunicata l’istituzione di una navetta con partenza dalla fermata San Giovanninocimitero, destinazione Montebolone e ritorno ogni mezz’ora. Chi è riuscito ad andare al lavoro, quindi, ha potuto fare ritorno a casa.